2018-11-30T10:05:42+03:00
Происшествия

Вчера 160-я, сегодня 161-я: Мост глупости в Петербурге обновил счет застрявшим «Газелям»

Несмотря на все предупреждения, водители грузовичков по-прежнему пытаются пролезть под низкой переправой
Петр КИБЕР
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Вчера 160-я, сегодня 161-я: Мост глупости в Петербурге обновил счет застрявшим «Газелям». Фото: Телеграмм-канал "Мост глупости"Вчера 160-я, сегодня 161-я: Мост глупости в Петербурге обновил счет застрявшим «Газелям». Фото: Телеграмм-канал "Мост глупости"
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Упорство, достойное лучшего применения демонстрируют петербургские водители «Газелей» и прочей малотоннажной грузовой техники, регулярно застревающие под мостом на Ленсоветовской дороге. За последние два дня кузова снесли 160-я и 161-я машины.

- Вчера 160-я, сегодня 161-я. Ну и правда, чего тянуть! – сообщают авторы телеграмм-канала «Мост глупости».

Самое удивительное, что водители грузовиков продолжают пытаться протиснуться под мостом, несмотря на вывешенные баннеры с предупреждениями, ограничительные рамки и, в конце концов, всероссийскую известность путепровода.

Правда, после того, как весной 2018 года под мост влетела юбилейная, 150-я машина, на проблему обратили внимание власти города, аварий стало меньше. За прошедшие с того момента полгода под мостом застряли «всего» 11 машин. Теперь это происходит не ежедневно, а 1-2 раза в месяц.

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