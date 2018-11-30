Станции петербургской подземки украсят к Новому году

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-30T10:45:11+03:00

На 28 вестибюлях появятся гирлянды и плакаты с поздравлениями

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Новый год к нам мчится, и скоро весь Петербург оденется в праздничное убранство. В городе уже начали устанавливать елки и развешивать гирлянды. «Оденутся» в нарядное и станции городского метрополитена.

- Всего украшения появятся на фасадах 28 станций. В общей сложности повесят 223 гирлянды, а также другие украшения, - сообщает пресс-служба подземки.

Входы вестибюлей подсветят разноцветными огнями – всего около двух километров дюралайта и четырьмя прожекторами, «заморозят» огромными снежинками почти метрового диаметра, а также повесят баннеры с поздравительными надписями.

Что касается самого метрополитена, то в новогоднюю ночь он будет работать до утра без перерывов, дабы все петербуржцы смогли добраться домой после празднования.

Напомним, что основной площадкой мероприятий станет Дворцовая площадь, а дополнительные торжества пройдут у Гостиного двора, а также на Большой Конюшенной улице.