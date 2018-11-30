2018-11-30T10:45:11+03:00
Общество

Станции петербургской подземки украсят к Новому году

На 28 вестибюлях появятся гирлянды и плакаты с поздравлениями
Петр КИБЕР
Поделиться:
Станции петербургской подземки украсят к Новому году. Фото: Пресс-служба "Петербургского метрополитена"Станции петербургской подземки украсят к Новому году. Фото: Пресс-служба "Петербургского метрополитена"
Изменить размер текста:

Новый год к нам мчится, и скоро весь Петербург оденется в праздничное убранство. В городе уже начали устанавливать елки и развешивать гирлянды. «Оденутся» в нарядное и станции городского метрополитена.

- Всего украшения появятся на фасадах 28 станций. В общей сложности повесят 223 гирлянды, а также другие украшения, - сообщает пресс-служба подземки.

Входы вестибюлей подсветят разноцветными огнями – всего около двух километров дюралайта и четырьмя прожекторами, «заморозят» огромными снежинками почти метрового диаметра, а также повесят баннеры с поздравительными надписями.

Что касается самого метрополитена, то в новогоднюю ночь он будет работать до утра без перерывов, дабы все петербуржцы смогли добраться домой после празднования.

Напомним, что основной площадкой мероприятий станет Дворцовая площадь, а дополнительные торжества пройдут у Гостиного двора, а также на Большой Конюшенной улице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге официально завершился сезон разводки мостов
С Обводного канала в больницу привезли школьника с обморожением и под психотропами
Вчера 160-я, сегодня 161-я: Мост глупости в Петербурге обновил счет застрявшим «Газелям»
Петербург будет учиться переработке мусора у Финляндии
Семак заявил, что победа «Зенита» над «Копенгагеном» далась большим трудом
Исаакиевский собор в Петербурге оценили в 122,5 миллиона рублей
Прогноз погоды в Петербурге на 30 ноября: Сильный ветер и слабый снег
"Зенит" со счетом 1:0 обыграл "Копенгаген"
Мать школьницы, обгоревшей на вечеринке в Петербурге, хотят лишить родительских прав
Адепт сайентологов проведет 8,5 лет в тюрьме за мошенничество в Петербурге
Объявлен стартовый состав «Зенита» в матче против «Копенгагена»
ДТП на Невском: BMW «прокатил» на капоте велосипедиста
На модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга выделят 445 млрд рублей
«Дом книги» на Невском проспекте эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Улицы Петербурга украсят 66 новогодних елок
12-летний школьник чуть не погиб под колесами «Хендай Солярис» в Петербурге
Стало известно, когда петербуржцы смогут записать детей в первый класс
Петербуржской правозащитнице залили автомобиль монтажной пеной