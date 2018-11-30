2018-11-30T11:19:47+03:00
Происшествия

С Обводного канала в больницу привезли школьника с обморожением и под психотропами

Врачи оценили состояние 16-летнего подростка как тяжелое
Петр КИБЕР
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С Обводного канала в больницу привезли школьника с обморожением и под психотропами.С Обводного канала в больницу привезли школьника с обморожением и под психотропами.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Еще один случай отравления подростка психотропными препаратами произошел в Санкт-Петербурге. На этот раз в больницу попал 16-летний юноша. При этом его состояние осложнилось из-за обморожения, которое парень получил на улице.

- 29 ноября бригадой скорой помощи от дома 46 по набережной Обводного канала был забран подросток 2002 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Медиков вызвали прохожие, которые заметили замерзающего на улице парня. По приезду скорой помощи оказалось, что юноша был не совсем в адекватном состоянии и находился под действием каких-то препаратов.

Уже в больнице у мальчика зафиксировано общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей 1 степени и отравление неизвестными психостимулирующими веществами.

Об инциденте медики сообщили в полицию и сейчас уже правоохранительные органы разбираются в том, почему несовершеннолетний оказался один на улице, да еще под психотропами.

Напомним, что накануне с аналогичным отравлением в больницу привезли 15-летнюю школьницу.

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