2018-11-30T11:47:20+03:00
Общество

В Петербурге официально завершился сезон разводки мостов

Последний день, когда можно было насладиться зрелищем, был вчера
Петр КИБЕР
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В Петербурге официально завершился сезон разводки мостов.В Петербурге официально завершился сезон разводки мостов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Традиционный «аттракцион» для туристов и одна из визитных карточек Петербурга – разводные мосты, официально завершили свою работу в нынешнем году. С 30 ноября полностью прекращается навигация на Неве и, следовательно, нет необходимости открывать створки переправ, чтобы пропускать суда.

- Согласно графику, разводка мостов на Неве и Малой Невке не будет проводиться с 30 ноября 2018 года по 10 апреля 2019 года, за исключением отдельных случаев, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

А на рукавах Невы в пределах Петербурга, навигация закрыта уже две недели. Здесь период чуть больше, чем по основному руслу – с 15 ноября по 20 апреля.

Проводка кораблей из Финского залива в Ладожское озеро и обратно традиционно завершается в конце осени, но зависит от погоды и количества заявок от судоходных компаний. В нынешнем году теплая погода позволила продлить период навигации.

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