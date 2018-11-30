Петербургские депутаты хотят ужесточить требования к таксистам

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-30T12:23:01+03:00

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Петербургские депутаты решили обратить свое внимание на проблему, которая затрагивает многих горожан. Народных избранников взволновало большое количество аварий с машинами такси, и они решили ужесточить контроль над перевозчиками.

- Согласно законопроекту, комитет по транспорту будет следить за тем, чтобы водители имели стаж не менее 3-х лет, на машине стояли «шашечки», медицинское освидетельствование таксистов проводилось перед каждым выходом на линию, - сообщает пресс-служба депутата Дениса Четырбока, который был одним из разработчиков документа.

Если закон примут, то он может ударить в первую очередь по агрегаторам такси, работающих под разными известными брендами. Они, зачастую, берут водителей на своих или прокатных машинах, при этом само авто может стоять у дома или на стоянке.

В этом случае машина проходит техосмотр на усмотрение самого таксиста, а предрейсового медобследования нет как такового.