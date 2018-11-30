На стройплощадке детского сада в Петербурге произошел пожар

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-30T12:44:10+03:00

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Столб дыма напугал 30 ноября жителей ЖК «София», стоящего на Южном шоссе в Петербурге. Около 12 часов дня под окнами горожан вспыхнул пожар. На стройплощадке, где возводят детский садик, загорелись рабочие бытовки.

- Горит хорошо, все в дыму. Уже приехали две пожарные машины, - рассказала сотрудница «Комсомольской правды в Петербурге», живущая рядом с местом ЧП.

По словам журналистки «КП», сначала строители пытались бороться с огнем собственными силами, бегали по крышам бытовок и заливали огонь водой, но все же вызвали спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/680136" frameborder="0"></iframe> Горит детский садик на Южном шоссе.Ирина СЕБЕЛЕВА

Пожарные и спецтехника прибыли в считанные минуты и быстро потушили пламя. Но две бытовки успели выгореть полностью. По предварительным данным, никто из строителей не пострадал. Учитывая, что сейчас в Петербурге довольно прохладно, огонь мог вспыхнуть из-за проблем с нагревательными приборами.

Сейчас пожар уже потушен, в его причинах разберутся специалисты. На сроки строительства детского сада инцидент, скорее всего, не повлияет.