СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-30T13:22:53+03:00

В Петербурге второй за двое суток водитель расстрелял оппонента из травматического пистолета. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Петербургу

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В Петербурге на улице опять стреляли.29 ноября на улице Коллонтай поспорили два водителя. Каждый доказывал свою правоту как мог, но в какой-то момент у одного из мужчин закончилось терпение и он пальнул в своего оппонента из травматического оружия.

- После этого стрелявший водитель «Тойоты» с места происшествия скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место по вызову полицейские опросили шофера ВАЗа, в которого попала пуля, записали приметы нападавшего и объявили того в розыск. Сам пострадавший получил медпомощь от приехавших врачей скорой и отказался от госпитализации.

Стоит сказать, что это второй подобный случай в городе. За два дня до этого, 27 ноября, в соседнем Красногвардейском районе, на проспекте Косыгина также стреляли. Здесь водитель «Опеля» серьезно ранил шофера «Пежо». Пострадавшего отвезли в больницу, а позднее стрелка задержали. Ему грозит серьезное наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».