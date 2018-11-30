В Ленобласти наградили многодетных отцов и матерей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-30T13:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Высшая степень признания Ленинградской области в воспитании детей – почетные знаки «Слава Матери» и «Отцовская доблесть». В 2018 году к этим наградам представили 25 человек – 13 многодетных матерей и 12 многодетных отцов. Чествовали тех, кто созданием большой и крепкой семьи заслужил почетного звания, на мероприятии, приуроченном ко Дню матери.

Вручил награду на торжественной церемонии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что за последние шесть лет число многодетных семей выросло почти вдвое. В 2013-м их было 7 тысяч, а сегодня – 12 тысяч.

– Главное богатство нашего региона – это люди. А институт семьи является важнейшим фактором преемственности поколений и стабильности в обществе. Именно поэтому мы большое внимание уделяем социальным программам, направленным как на повышение рождаемости, так и на помощь многодетным родителям, ведь именно на крепких семьях во все времена строилась наша большая страна, – обратился Александр Дрозденко к участникам торжественной церемонии.

Также стало известно, что с января 2019 года в Ленинградской области начнутся дополнительные ежемесячные региональные выплаты: выдаваться они будут при рождении первого ребенка, если доход семьи ниже 44 тысяч рублей в месяц. Об этом Александр Дрозденко рассказал на своей странице в Instagram. Кроме того, ждет улучшение условий жизни для тех, кто ожидает второго ребенка и стоит в очереди на жилье.

– Сейчас оформляем дополнительные расходы бюджета: если семья при рождении второго ребенка стоит в очереди на улучшение жилищных условий, в течение трех лет жилье будет приобретено за счет региона, – отметил губернатор Ленобласти в своем Instagram.

Кстати, тем, кому на торжественном мероприятии вручили почетный знак, положена единовременная денежная выплата – по 100 тысяч рублей. Кроме награжденных на торжественное мероприятие пригласили еще четыре удивительные семьи 47 региона: в этом году у них родились тройни. Семьям с таким пополнением вручили сертификаты на 3 миллиона рублей.