2018-11-30T15:24:00+03:00
Общество

Две развязки КАД полностью перекроют в декабре

Ограничение движения будет действовать в ночь с 1 на 2 декабря
Лилия КОЗЛОВА
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Две развязки КАД полностью перекроют в декабре Фото предоставлено: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Две развязки КАД полностью перекроют в декабре Фото предоставлено: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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На Кольцевой автодороге (КАД) в юго-западной части Петербурга в ночь с 1 на 2 декабря будет полностью перекрыто движение сразу по двум съездам в связи с ремонтными работами. Водителям Северной столицы придется заранее продумывать свои маршруты, чтобы не столкнуться с неожиданной ситуацией.

- С одиннадцати часов вечера 1 декабря и до семи часов утра 2 декабря 2018 года для движения автотранспорта будут полностью перекрыты съезды на развязке КАД с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом, - рассказали в Федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова».

Съезды будут перекрыты на 70 километре внутреннего кольца и 71 километре внешнего кольца в течение восьми часов. Как отметили в агентстве, причиной тому работы, при которых будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и установлены сигнальные фонари дежурного освещения.

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