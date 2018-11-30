ДТП на Приморском шоссе: встало движение на северо-западе Петербурга

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-30T16:25:10+03:00

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Крупное дорожно-транспортное происшествие на северо-западе Санкт-Петербурга практически остановило автомобильное движение по Приморскому шоссе и улице Савушкина. На месте аварии дежурят реанимация, пожарные и ГИБДД.

- Авария произошла на Приморском проспекте возле ЦПКиО в сторону Ушаковском моста около трех часов дня 30 ноября, - передает корреспондент «КП» с места событий. – Сколько именно автомобилей стали участниками ДТП, неизвестно, так как место происшествия окружено машинами, пытающимися пробраться через затор.

На кадрах с места аварии видно, как белая иномарка с открытым багажником стоит перед аварийным знаком. Позади с разбитым передним бампером, заняв две полосы, находится отечественный автомобиль. О состоянии здоровья участников аварии, на данный момент информации нет.

Авария на Приморском проспекте около ЦПКиО в сторону Ушаковского моста.Реанимация, пожарные и ГИБДД на месте. Из-за ДТП жуткая пробка на Приморском шоссе и улице Савушкина от Туристской до Планерной (выезд на Приморский пр.)

Из-за аварии на Приморском шоссе и улице Савушкина от Туристской до Планерной образовалась жуткая пробка, автомобили с трудом объезжают затор.