СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-30T16:55:48+03:00

Трамваи и троллейбусы изменят маршруты на Васильевском острове в декабре Фото: Олег ЗОЛОТО

По вечерам в начале зимы движение общественного транспорта изменится в связи с ремонтными работами

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Жителям Васильевского острова в Санкт-Петербурге придется заранее продумывать свои маршруты по вечерам в начале декабря в связи с временным изменением движения транспорта. Ограничения будут действовать на Наличной улице от улицы Нахимова до Уральской.

- В связи с производством работ по реконструкции контактной сети на Наличной улице с 1 по 3 декабря и с 5 по 10 декабря каждый день с одиннадцати часов вечера будет закрыто движение для троллейбусов и трамваев, - передает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай № 6 будет следовать от площади Ленина по действующей трассе до 19-й линии Васильевского острова.

Маршрут трамвая № 40 будет пролегать от Тихорецкого проспекта по существующей трассе также до остановки на 19-й линии Васильевского острова.

С одиннадцати часов вечера движение троллейбуса № 9 будет полностью закрыто.

Троллейбус № 10 будет следовать по маршруту от Таллинской улицы по улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту и далее по обычному маршруту со всеми остановками до площади Морской Славы. В обратном направлении транспорт будет двигаться по Заневскому проспекту, Новочеркасскому проспекту и по Таллинской улице.

Движение троллейбуса № 11 будет проходить от улицы Маршала Тухачевского по Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице и далее по традиционному маршруту до площади Морской Славы.