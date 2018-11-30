Отец и сын полгода насиловали 7-летнюю девочку в Тосно

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-30T17:47:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники Следственного комитета завершили расследование по страшному уголовному делу, в котором фигурирует 39-летний отец семейства и его несовершеннолетние дети. Мужчина обвиняется в многократном изнасиловании 7-летней дочери. Такое же ужасное преступление совершал и его сын.

- По версии следствия с июня по декабрь 2017 года мужчина неоднократно насиловал свою 7-летнюю дочь, когда они находились у себя дома, в квартире, в поселке Радофинниково Тосненского района, - рассказали в Следственном комитете Ленобласти. – При этом девочка, в силу своего возраста, не до конца осознавала, что именно делает с ней отец, а также не могла дать ему отпор.

Известно, что отец один, без матери, проживал вместе с четырьмя своими детьми – сыновьями 16, 14 и 12 лет, а также 7-летней дочерью. Мать семейства была лишена родительских прав и вместе с ними уже не живет. Маленькую девочку обижал не только отец. Старший 16-летний сын тоже насиловал свою сестру. При этом мальчик страдает психическим расстройством и ему необходимо принудительное лечение.

Сейчас девочка живет со своей крестной мамой. Отец семейства заключен под стражу, в отношении него и старшего сына заведены уголовные дела. Какова судьба других двух мальчиков, не уточняется.