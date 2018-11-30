2018-11-30T17:47:14+03:00
Происшествия

Отец и сын полгода насиловали 7-летнюю девочку в Тосно

Маленькая девочка даже не осознавала, что родственники делают с ней
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Отец и сын полгода насиловали 7-летнюю девочку в ТосноОтец и сын полгода насиловали 7-летнюю девочку в ТосноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудники Следственного комитета завершили расследование по страшному уголовному делу, в котором фигурирует 39-летний отец семейства и его несовершеннолетние дети. Мужчина обвиняется в многократном изнасиловании 7-летней дочери. Такое же ужасное преступление совершал и его сын.

- По версии следствия с июня по декабрь 2017 года мужчина неоднократно насиловал свою 7-летнюю дочь, когда они находились у себя дома, в квартире, в поселке Радофинниково Тосненского района, - рассказали в Следственном комитете Ленобласти. – При этом девочка, в силу своего возраста, не до конца осознавала, что именно делает с ней отец, а также не могла дать ему отпор.

Известно, что отец один, без матери, проживал вместе с четырьмя своими детьми – сыновьями 16, 14 и 12 лет, а также 7-летней дочерью. Мать семейства была лишена родительских прав и вместе с ними уже не живет. Маленькую девочку обижал не только отец. Старший 16-летний сын тоже насиловал свою сестру. При этом мальчик страдает психическим расстройством и ему необходимо принудительное лечение.

Сейчас девочка живет со своей крестной мамой. Отец семейства заключен под стражу, в отношении него и старшего сына заведены уголовные дела. Какова судьба других двух мальчиков, не уточняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После взрыва на заводе «Авангард» возбуждено новое уголовное дело
Девушка провалилась под лед, спасая собаку в парке 300-летия
Фонтан вызвался из-под земли между домами в Купчино
Санкт-Петербург – лучшее место для встречи зимы
Трамваи и троллейбусы изменят маршруты на Васильевском острове в декабре
ДТП на Приморском шоссе: встало движение на северо-западе Петербурга
С декабря «Пулково» вводит новые правила подъезда автомобилей к терминалу
Две развязки КАД полностью перекроют в декабре
Исаакиевский собор занял третье место во всероссийском конкурсе «Мой любимый музей»
В Петербурге второй за двое суток водитель расстрелял оппонента из травматического пистолета
В Ленобласти наградили многодетных отцов и матерей
На стройплощадке детского сада в Петербурге произошел пожар