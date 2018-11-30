Фонтан вызвался из-под земли между домами в Купчино

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-30T18:08:57+03:00

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Гигантский гейзер с огромной силой хлещет между домами 21 и 23 на Малой Карпатской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Сообщается, что трубу прорвало около четырех часов дня 30 ноября.

- Вызвали «аварийку» и МЧС, - сообщили свидетели происшествия в социальных сетях. – Сначала показалось, что квартира горит, так как дым-пар был очень высоко.

Очевидцы отмечают, что брызжет холодная вода. В Сети также опубликовано видео с места прорыва трубы. На кадрах видно гигантский фонтан, который поднимается, как минимум до девятого этажа двеннадцатиэтажки, а порой и выше. Близлежащие балконы, автомобили и двор полностью залиты водой.

Прорыв трубы в Купчино.

Пострадал ли кто-нибудь в очередной коммунальной аварии, на данный момент не известно.