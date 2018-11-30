Девушка провалилась под лед, спасая собаку в парке 300-летия

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-30T18:38:56+03:00

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Утром в пятницу, 30 декабря, девушка провалилась под лед в Финский залив в парке 300-летия в Санкт-Петербурге. Женщина оказалась в воде, пытаясь вытащить свою собаку. Их обеих спасли очевидцы.

- До 15 января выходить на лед нельзя, - стали упрекать девушку участники обсуждения в социальной сети, где было опубликовано видео происшествия. – Ужасная ситуация.

По словам свидетелей инцидента, девушка побежала вытаскивать собаку, которая провалилась под лед в нескольких метрах от береговой линии Финского залива в парке. Несмотря на то, что уже больше недели в Петербурге держится минусовая температура, толщина льда еще слишком тонкая. Хозяйка подошла к образовавшейся лунке, потянулась за собакой, но сама оказалась в воде. Она вытащила животное на поверхность, которое побежало к берегу, а сама застряла и не могла выбраться.

Девушка провалилась под лед в парке 300-летия.

На помощью девушке поспешили люди. Сотрудники спортивного комплекса, расположенного в соседнем ТЦ проявили смекалку, взяли канат, кинули его утопающей и вытащили ее на берег еще до приезда спасателей. Девушка и ее собака живы и здоровы.