После смерти 4-летнего мальчика в Ленобласти задержана его мать

СЕГОДНЯ 19:27 2018-11-30T19:27:41+03:00

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Вчера, 29 ноября, сотрудники полиции Ленинградской области выехали по вызову в одну из квартир в поселке Барышево Выборгского района. Прибыв на место, они обнаружили бездыханное тело четырехлетнего мальчика с множественными следами побоев. У мертвого ребенка было много синяков, кровоподтеков и серьезная травма головы, от которой он и скончался. По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело.

- По подозрению в жестоком избиении ребенка, которое повлекло его смерть, задержана его 37-летняя мать, - рассказали в Следственном комитете Ленинградской области.

Прибывшие на место трагедии сотрудники правопорядка, также опросили соседей семьи, однако подробностей на данный момент не известно. Следствие принимает решение о заключении матери ребенка под стражу. Проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства, при котором погиб четырехлетний мальчик.