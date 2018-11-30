РПЦ попросила Беглова отдать ей Музей городской скульптуры в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:55 2018-11-30T19:55:27+03:00

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Российская православная церковь вновь обратилась к правительству Санкт-Петербурга с просьбой отдать им очередное историческое здание. На этот раз епархия захотела вернуть в свои владения здание Благовещенской церкви, где на данный момент располагается Музей городской скульптуры. Об этом стало известно 30 ноября.

- S.O.S! Опять, как и в 2015-м, РПЦ пытается выселить Музей городской скульптуры. Ну, вот зачем опять? Время собирать Комитет защиты Петербурга, - бросил клич в социальной сети депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник.

Также парламентарий опубликовал фотографию письма от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, которое обращено к временно исполняющему обязанности губернатора Северной столицы Александру Беглову. В нем он просит безвозмездно передать здание музея Александро-Невской лавре.

- В преддверии празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2020 году, просим вас оказать содействие в принятии долгожданного не только для Александро-Невской лавры, но и для всех верующих решения о передаче Благовещенского храма, - обосновал свою просьбу в обращении член духовенства.

Стоит отметить, что РПЦ уже не в первый раз просит власти города отдать им здание Музея городской скульптуры, однако передача до сих пор так и не состоялась.