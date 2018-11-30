Избили и задушили: перед судом предстанут убийцы 93-летней блокадницы

СЕГОДНЯ 20:33 2018-11-30T20:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о жестоком убийстве 93-летней одинокой жительницы блокадного Ленинграда и старейшей работницы Мариинского театра. На скамье подсудимых окажутся сразу три человека, которых обвиняют в холодном и расчетливом планировании преступления.

- Согласно данным уголовно дела, сотрудница одной из благотворительных общественных организаций, занималась уходом за 93-летней одинокой пенсионеркой, ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом II группы и старейшим работником Мариинского театра, - рассказал Следственный комитет Петербурга. - Соцработница часто бывала дома у потерпевшей на Варшавской улице и знала о том, что у старушки имеются денежные накопления и ценные вещи.

Осенью 2017 года женщина решила создать преступную группировку, привлекла двоих мужчин, с которыми разработала план. 20 ноября она пришла в квартиру к пенсионерке, та, разумеется, впустила женщину, так как знала ее. Однако все обернулось трагически.

- Женщина впустила в квартиру одного из мужчин, второй остался стоять «на стреме». Пока старушка не успела опомниться, двое жестоко избили ее кулаками, быстро обыскали квартиру, забрали банковскую карту, фото с автографом в раме и около 130 тысяч рублей, - добавили в следственном управлении.

Ограбив блокадницу, обвиняемые задушили ее и скрылись с места преступления. Сейчас Следственный комитет собрал достаточную доказательную базу против подозреваемых и передал ее в суд, который уже вынесет справедливый вердикт.