Кабинеты детской неотложной помощи появятся в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:58 2018-11-30T20:58:42+03:00

Также категорически запретят пускать детей в учебные учреждения без справки от врача

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В Санкт-Петербурге в каждой детской поликлинике начнет работать кабинет неотложной помощи. Это было озвучено 30 ноября в Смольном на заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения.

- Важно взять под контроль заболеваемость детей в детских садах и школах, напомнив родителям об ответственности, которые отправляют своих больных чад в учебные заведения, подвергая тем самым опасности других учеников и увеличивая риск осложнения состояния здоровья ребенка, - заявила на заседании председатель комиссии вице-губернатор Петербурга Анна Митятина.

Специально для этого на период эпидемии гриппа и ОРВИ в детских поликлиниках с 8:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной помощи.

- Нельзя допускать ребенка без справки от врача. Надо информировать население о том, что они могут получить помощь непосредственно рядом с местом жительства, - отметила Анна Митянина.

Также будет организована информационная логистика по заболеваемости вирусными инфекциями в учебных заведениях. Вся информация будет сразу направляться в поликлинику или стационар, откуда результаты перенаправят в амбулаторную сеть ради преемственности в лечении.