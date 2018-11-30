2018-11-30T21:14:10+03:00
Общество

На выходные автобусы в Невском районе изменят маршруты

Движение транспорта поменяется в связи с прокладкой газопровода
Лилия КОЗЛОВА
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На выходные автобусы в Невском районе изменят маршрутыНа выходные автобусы в Невском районе изменят маршрутыФото: Олег ЗОЛОТО
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На первые выходные зимы с 1 по 2 декабря автобусы Невского района Петербурга изменят маршруты. Причиной тому работы по прокладке газопровода. Движение будет закрыто по проспекту Елизарова от улицы Седова до улицы Бабушкина.

- Коммерческие автобусы К-16, К-31 и К-114 будут двигаться в объезд проспекта Елизарова по улице Седова и Большому Смоленскому проспекту, - сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Движение автобуса № 31 будет проходить от улицы Костюшко по действующему маршруту до улицы Седова, далее по Большому Смоленскому проспекту, проспекту Обуховской Обороны, проспекту Елизарова, улице Бабушкина (остановка у метро «Елизаровская»), Большому Смоленскому проспекту, улице Седова в обратном направлении до конечной остановки «Улица Костюшко».

Маршрут автобуса № 95 будет проходить от Счастливой улицы по существующей трассе до улицы Бабушкина, по Большому Смоленскому проспекту, улице Седова и далее по действующей трассе до конечной остановки на Рощинской улице.

Автобус № 114 будет ходить от Счастливой улицы по действующей трассе до Седова, по Большому Смоленскому проспекту, проспекту Обуховской обороны, проспекту Елизарова, улице Бабушкина, Большому Смоленскому проспекту, вновь выйдет на улицу Седова и вернется на конечную остановку на Счастливой улице.

В связи с этими временными изменениями, жителям города следует заранее продумывать свои маршруты, если они решат отправиться куда-то на выходных.

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