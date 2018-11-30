Цех завода "Авангард", где прогремел взрыв и погибли пять человек, работал нелегально

30 Нояб. 23:09 2018-11-30T23:09:55+03:00

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Появились новые подробности взрыва на заводе "Авангард" под Санкт-Петербургом 19 ноября 2018 года. После того, как стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела, на этот раз в халатности подозревают сотрудников МЧС, свой комментарий дали сами представители ГУ МЧС по Ленинградской области.

Как сообщают в пресс-службе, цех гатчинского завода "Авангард", где и произошел взрыв, унесший жизни пяти человек, работал нелегально.

- В рамках проверки по факту взрыва установлено, что собственником с лета 2016 года в здании, которое неэксплуатировалось, организовано производство пиротехнических изделий, о чем надзорные органы МЧС России не уведомлялись, жалобы и заявления от граждан и работников предприятия также не поступали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

При этом внеплановые проверки проводились на заводе в декабре 2015 и марте 2016 года, из 21 выявленных ранее нарушений было устранено 17, а четыре оставались, за что заместителя директора привлекли к административной ответственности. Очередная проверка "Авангарда" была запланирована на март 2019 года