На Канонерском острове появилась скульптура страдающей от нехватки солнца анорексички

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-01T09:23:53+03:00

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В Санкт-Петербурге появилась новая городская скульптура, которая символизирует проблемы горожан, живущих в промышленных районах, где почти нет зелени и солнечного света. Фигура страдающей от нехватки солнца истощенной петербурженки появилась на Канонерском острове.

- Солнечная анорексия, осень/зима, Санкт-Петербург, Канонерка, - подписал в соцсети фото своего творения уличный художник Hioshi.

Сидящая на бетонной плите истощенная фигура с солнечной панелью вместо головы, намекает не только на извечную серую петербургскую погоду и нехватку света, но и на трудности горожан, которым приходиться жить в «каменных джунглях».

Скорее всего Канонерский остров был выбран не случайно, ведь здесь над жилыми домами, прямо «по головам» петербуржцев идет эстакада Западного скоростного диаметра, что делает урбанистический пейзаж Канонерки еще мрачнее.