Дзюба устроил спарринг с бойцом UFC Волковым

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-01T10:40:49+03:00

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Петербургский «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с UFC и провел первое совместное мероприятие. Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба утроил тренировочный спарринг с бойцом Александром Волковым.

- Следующая встреча спортсменов состоится на футбольном поле, сообщает пресс-служба «Зенита» в клубном «Твиттере».

Чтобы понимать, зачем петербуржцам сотрудничество с UFC, надо знать, что Ultimate Fighting Championship - переводится на русский как Абсолютный бойцовский чемпионат – самая известная в мире лига, в которой бьются такие звучащие не слуху личности, как Коннор Мак Грегор и Хабиб Нурмагомедов.

Естественно, что в настоящих боях без правил футболисты участвовать не будут (Кокорин и Мамаев не в счет), но завоевать дополнительную популярность и, соответственно, аудиторию, подобная PR-кампания вполне поможет.