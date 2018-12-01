Имя Петра Первого стало победителем в голосовании за новое название Пулково

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-01T12:12:35+03:00

За звание «императорского» высказались и в Воронеже, как будут делить статусное наименование – вопрос открытый

Изменить размер текста: A A

В 23:59 30 ноября завершилось народное голосование в рамках проекта «Великие имена России», по итогам которого российские аэропорты должны получить приставку в честь того или иного исторического деятеля. В Петербурге лидером уверенно стал Петр Первый.

- Более 5 миллионов человек приняли участие в голосовании. Из них 125 тысяч высказались по поводу имени для Пулково,- сообщают организаторы акции.

Кроме основателя города, в тройку лидеров Северной столицы входили Александр Невский и Александр Пушкин. Но они получили лишь 34 и 18 процентов голосов соответственно, тогда как за Петра Первого высказались 46 человек из ста.

Но интересно, что на имя императора претендуют и в Воронеже. Там лидерство Петра Алексеевича было еще более ярким – 58 процентов. Как теперь будут делить название – непонятно. Возможно, что оба аэропорта получат одинаковые приставки к своим нынешним названиям.

Напомним, что указ «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» 28 ноября уже подписал Владимир Путин.