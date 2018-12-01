В Купчино нашли 15-летнего подростка с сотрясением мозга и в алкогольной коме

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-01T12:41:54+03:00

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Полиция Фрунзенского района Петербурга разбирается в истории с 15-летним подростком, которого накануне привезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольной комы.

- Юноша 2003 года рождения госпитализирован 30 ноября в 19:35 от дома 29 корпус 1 по Купчинской улице.

По всей вероятности, травмы парень получил при падении с высоты. Однако точно установить это сложно, ведь сам пострадавший пока находится в тяжелом состоянии и опрашивать его нет возможности. Также остается вопрос, каким образом подросток оказался в алкогольной коме, и с кем он мог употреблять спиртное.

О ЧП врачи сообщили в полицию, которая теперь опрашивает родителей подростка, а также устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, что это за прошедшую рабочую неделю в петербургские клиники дважды привозили несовершеннолетних с отравлением психотропными веществами.