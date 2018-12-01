2018-12-01T13:27:22+03:00
Спорт

«Зенит» вошел в пять самых посещаемых клубов Лиги Европы

В среднем на игры петербургской команды ходят по 45 433 зрителей
Петр КИБЕР
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«Зенит» вошел в пять самых посещаемых клубов Лиги Европы.«Зенит» вошел в пять самых посещаемых клубов Лиги Европы.Фото: Александр ГЛУЗ
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Появление нового и большого стадиона в Санкт-Петербурге не могло не сказаться на росте посещаемости игр «Зенита». Если раньше «под завязку» забивался 22-тысячный «Петровский», то теперь сине-бело-голубые вошли в ТОП-5 по числу зрителей в Европе.

- В среднем на матчи Лиги Европы УЕФА приходят 45 433 человек, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Это пятый результат среди всех клубов Старого света, играющих в еврокубках. Впереди «Зенита» стоят только лондонскому «Арсенал» (59,4 тысяч болельщиков), шотландским «Селтику» (51,6 тысяча) и «Глазго Рейнджерс» (49,6 тысяч), а также немецкому «Айнтрахту» из Франкфурта (47 тысяч).

Результат подтвердил и последний матч сине-бело-голубых против «Копенгагена», который собрал на арене «Санкт-Петербург» 45 тысяч 199 болельщиков.

Впрочем, у «Зенита» еще есть шансы улучшить результат, ведь петербуржцы вышли в весеннюю стадию Лиги Европы и на стадион, который вмещает больше 60 тысяч человек, могут прийти новые фанаты.

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