«Зенит» вошел в пять самых посещаемых клубов Лиги Европы

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-01T13:27:22+03:00

В среднем на игры петербургской команды ходят по 45 433 зрителей

Изменить размер текста: A A

Появление нового и большого стадиона в Санкт-Петербурге не могло не сказаться на росте посещаемости игр «Зенита». Если раньше «под завязку» забивался 22-тысячный «Петровский», то теперь сине-бело-голубые вошли в ТОП-5 по числу зрителей в Европе.

- В среднем на матчи Лиги Европы УЕФА приходят 45 433 человек, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Это пятый результат среди всех клубов Старого света, играющих в еврокубках. Впереди «Зенита» стоят только лондонскому «Арсенал» (59,4 тысяч болельщиков), шотландским «Селтику» (51,6 тысяча) и «Глазго Рейнджерс» (49,6 тысяч), а также немецкому «Айнтрахту» из Франкфурта (47 тысяч).

Результат подтвердил и последний матч сине-бело-голубых против «Копенгагена», который собрал на арене «Санкт-Петербург» 45 тысяч 199 болельщиков.

Впрочем, у «Зенита» еще есть шансы улучшить результат, ведь петербуржцы вышли в весеннюю стадию Лиги Европы и на стадион, который вмещает больше 60 тысяч человек, могут прийти новые фанаты.