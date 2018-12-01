В Петербурге ищут мирмикипера – специалиста, смотрящего за муравьями

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-01T13:42:50+03:00

Профессионал должен уметь ухаживать за тропическими видами насекомых и развивать колонию с одной матки

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Новое время порождает новые профессии. Чем только не занимаются люди в свободное время – держат лягушек, тараканов или разводят кормовых червей. Но иногда хобби становится профессией. Так, в Петербурге ищут мирмикипера – специалиста по уходу за муравьями.

- Нам нужен человек, любящий и живо интересующийся насекомыми, с достаточным опытом содержания тропических и местных видов, а также опытом поднятия колоний муравьев с одной матки, - сообщается в описании вакансии в телеграмм-канале «Работа в СПб».

Подходящий кандидат должен знать все тонкости и деликатности ухода за муравьями. В его обязанности будет входить ежедневная чистка аквариумов (формикариев), кормление питомцев, а также профессиональные консультации покупателей.

Будущему мирмикиперу обещают интересную и творческую работу со множеством экспериментов, а также командировками и карьерным ростом. Трудиться предстоит с понедельника по пятницу в специальном тропическом комплексе, где живут муравьи. Размер оплаты уникального специалиста не уточняется.