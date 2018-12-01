2018-12-01T14:36:33+03:00
Общество

Беглов поздравил кадетский корпус Следкома с вручением знамени

Торжественная церемония прошла в Атриуме Петропавловской крепости
Петр КИБЕР
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Беглов поздравил кадетский корпус Следкома с вручением знамени. Фото: Пресс-служба администрации СПбБеглов поздравил кадетский корпус Следкома с вручением знамени. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Врио губернатора Санкт-Петербурга лично приехал поздравить юных воспитанников кадетского корпуса Следственного комитета России, которых привели к присяге в самом центре Северной столицы – Петропавловской крепости.

- Офицер должен отвечать честью за свои поступки. Такими словами адмирала Нахимова напутствовал кадетов Александр Беглов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Вместе с присягой, Кадетскому корпусу СК было вручено и знамя. Церемония состоялась вместе с присягой юных следователей.

Глава города отметил, что эту традицию ввел еще император Петр Великий, а дававшие клятву верности солдаты произносили слова «От роты и от знамени никогда не отлучаться, за оным, пока жив, следовать буду…»

Надо сказать, что мероприятие посетили важные гости и известные всем петербуржцам люди. Так, кроме главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, церемонию посетили популярные актеры сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексей Нилов и Сергей Селин.

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