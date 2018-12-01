При пожаре на проспекте Стачек погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-01T15:02:48+03:00

При пожаре в квартире на проспекте Стачек погибла женщина. Фото: vk.com/spb_today

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Множество пожарных машин, а также автомобили скорой помощи прибыли днем 1 декабря к дому на проспекте Стачек 107. Здесь, неподалеку от пересечения с Ленинским проспектом, горел многоэтажный жилой дом. К сожалению, без жертв не обошлось - в огне погибла пожилая женщина.

- Горит квартира на седьмом этаже, 3 пожарные машины на месте, реанимация тоже, - сообщили очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Спасатели быстро принялись тушить огонь, а также поднялись в полыхающую квартиру и вывели живущих там людей. Но, несмотря на все усилия сотрудников МЧС, одну их женщин спасти не удалось.

Уже после того, как в через полчаса возгорание было локализовано, стало известно, что погибла пожилая петербурженка. Пенсионерка была в преклонном возрасте и не смогла выбраться из своей комнаты.

Сейчас работы на месте пожара завершены, в причинах трагедии разберутся дознаватели.