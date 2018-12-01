2018-12-01T16:00:39+03:00
Происшествия

На Товарищеском проспекте в Петербурге из окна выпал подросток

Спасти мальчика не удалось, школьник скончался от удара о землю до приезда скорой
Петр КИБЕР
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На Товарищеском проспекте в Петербурге из окна выпал подросток. Фото: vk.com/unreleased_dtpНа Товарищеском проспекте в Петербурге из окна выпал подросток. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Еще одно ЧП с подростками произошло в Петербурге. Только утром стало известно о госпитализации в НИИ имени Джанелидзе 15-летнего подростка в состоянии алкогольной комы и травмами головы, как на в Невском районе из окна выпал и разбился насмерть другой школьник.

- Около 14:00 1 декабря из окна дома на Товарищеском проспекте 28/1 упал подросток, - сообщают очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что сегодня выходной и все случилось в разгар дня, когда многие петербуржцы были дома, то тело мальчика заметили почти моментально. Местные жители вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Скорее всего, школьник погиб от удара об асфальт.

Позднее на место трагедии прибыли и сотрудники полиции. Они осмотрели погибшего, после чего тело было отправлено в морг. Сейчас стражи порядка разыскивают родителей юноши и устанавливают все обстоятельства его гибели.

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