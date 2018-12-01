2018-12-01T16:52:35+03:00
Политика

Над Кронштадтом вертолет опять нес на тросе истребитель

Списанный самолет в будущем станет экспонатом военного парка «Патриот» [видео]
Петр КИБЕР
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Над Кронштадтом вертолетом опять возили истребитель. Фото: vk.com/lovekronshtadtНад Кронштадтом вертолетом опять возили истребитель. Фото: vk.com/lovekronshtadt
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В первый день зимы, который удачно совпал с субботой, многие жители Кронштадта, находящиеся дома или вышедшие погулять, могли увидеть в небе интересную картину: большой транспортный вертолет Ми-26 нес на тросе истребитель.

- В Кронштадте вертолет продолжает таскать самолеты для музея. Сегодня привез уже второй, - пишут местные жители в соцсетях.

По словам пользователей соцсетей, которые ссылаются на встреченных в городе летчиков, этот рейс – последний. После того, как все экспонаты займут свое место в парке «Патриот», необходимость в перевозках отпадет.

В Кронштадте вертолет продолжает таскать самолеты для музея.Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/unreleased_dtp

Напомним, что 27 ноября Ми-26 доставил с пушкинского военного аэродрома в Кронштадт истребитель Су-24. А за несколько дней до этого тренировочный полет видели сами жители Пушкина. Тогда летчики пробовали поднять самолет на тросе и ждали погодные условия, чтобы перебросить тяжелый груз на западную оконечность острова Котлин.

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