2018-12-01T16:50:52+03:00
Общество

Александр Беглов приехал с проверкой в новую школу Невского района, которую не могут ввести в строй с сентября

Врио губернатора осмотрел здание и провел совещание по развитию социальной инфраструктуры города
Петр КИБЕР
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Александр Беглов приехал с проверкой в новую школу Невского района, которую не могут ввести в строй с сентября. Фото: Пресс-служба администрации СПбАлександр Беглов приехал с проверкой в новую школу Невского района, которую не могут ввести в строй с сентября. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Сегодня, несмотря на субботу, у главы Петербурга Александра Беглова был насыщенный рабочий день. С утра он поздравил с принятием присяги воспитанников кадетского корпуса Следственного комитета в Петропавловской крепости, а потом отправился осматривать новую школу в Невском районе.

- Действующий губернатор, члены правительства Петербурга, руководители отраслевых комитетов и районной администрации проинспектировали здание новой начальной школы на 300 мест, построенной в ЖК «Грин Сити»,- сообщает пресс-служба губернатора.

Александр Беглов лично убедился в готовности объекта, а после провел совещание, на котором поднял вопрос, почему готовое к 1 сентября учебное заведение до сих пор простаивает без дела.

По словам инвесторов, которые возвели школу, проблемы возникли из-за новых санитарных правил, принятых в марте, из-за которых здание попадает в защитную зону завода «Звезда». При этом замеры никаких отклонений от нормы не показывают.

Глава города заявил, что к январю 2019 года в школе уже должны учиться дети.

- Не будут этого – сделаем оргвыводы по всем ответственным за ввод здания, - пригрозил чиновникам градоначальник.

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