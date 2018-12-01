2018-12-01T18:43:26+03:00
Общество

В центре Петербурга включили новогоднюю иллюминацию, а в ДЛТ впервые открылся каток

Северная столица продолжает готовиться к грядущим праздникам
Петр КИБЕР
Поделиться:
В центре Петербурга включили новогоднюю иллюминацию.В центре Петербурга включили новогоднюю иллюминацию.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Новогоднее настроение все больше и больше захватывает петербуржцев. Так, на центральных улицах города и, в первую очередь на Невском проспекте, зажглись праздничные гирлянды. А в ДЛТ открылся каток с искусственным льдом.

- На Невском красиво, но выглядит все также как и в прошлом году, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге».

Впрочем, вряд ли это испортит настроение жителям и гостям Северной столицы, особенно если в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будет лежать снег. Без него и праздник не праздник. Ну а пока прочувствовать приход зимы в комфортных условиях можно в ДЛТ.

На одном из этажей торгового центра впервые в истории открылся каток. Правда, здесь не настоящий лед, и даже не искусственный, а специальный пластик, однако отдыхающих в первый календарный день зимы горожан это не смущает. Покататься на коньках уже пришли первые посетители.

А в ДЛТ впервые открылся каток. Фото: Олег ЗОЛОТО

А в ДЛТ впервые открылся каток.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Беглов приехал с проверкой в новую школу Невского района, которую не могут ввести в строй с сентября
Над Кронштадтом вертолет опять нес на тросе истребитель
На Товарищеском проспекте в Петербурге из окна выпал подросток
При пожаре на проспекте Стачек погибла пенсионерка
Беглов поздравил кадетский корпус Следкома с вручением знамени
В Петербурге ищут мирмикипера – специалиста, смотрящего за муравьями
«Зенит» вошел в пять самых посещаемых клубов Лиги Европы
В Купчино нашли 15-летнего подростка с сотрясением мозга и в алкогольной коме
Имя Петра Первого стало победителем в голосовании за новое название Пулково
Дзюба устроил спарринг с бойцом UFC Волковым
Вице-губернатор Петербурга Кириллов примет участие в жеребьевке чемпионата Европы по футболу-2020
Матвиенко приняла участие в заседании попечительского совета Центра имени Алмазова
На Канонерском острове появилась скульптура страдающей от нехватки солнца анорексички