В центре Петербурга включили новогоднюю иллюминацию, а в ДЛТ впервые открылся каток
Новогоднее настроение все больше и больше захватывает петербуржцев. Так, на центральных улицах города и, в первую очередь на Невском проспекте, зажглись праздничные гирлянды. А в ДЛТ открылся каток с искусственным льдом.
- На Невском красиво, но выглядит все также как и в прошлом году, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге».
Впрочем, вряд ли это испортит настроение жителям и гостям Северной столицы, особенно если в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будет лежать снег. Без него и праздник не праздник. Ну а пока прочувствовать приход зимы в комфортных условиях можно в ДЛТ.
На одном из этажей торгового центра впервые в истории открылся каток. Правда, здесь не настоящий лед, и даже не искусственный, а специальный пластик, однако отдыхающих в первый календарный день зимы горожан это не смущает. Покататься на коньках уже пришли первые посетители.
А в ДЛТ впервые открылся каток.Фото: Олег ЗОЛОТО