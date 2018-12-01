В центре Петербурга включили новогоднюю иллюминацию, а в ДЛТ впервые открылся каток

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-01T18:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Новогоднее настроение все больше и больше захватывает петербуржцев. Так, на центральных улицах города и, в первую очередь на Невском проспекте, зажглись праздничные гирлянды. А в ДЛТ открылся каток с искусственным льдом.

- На Невском красиво, но выглядит все также как и в прошлом году, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге».

Впрочем, вряд ли это испортит настроение жителям и гостям Северной столицы, особенно если в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будет лежать снег. Без него и праздник не праздник. Ну а пока прочувствовать приход зимы в комфортных условиях можно в ДЛТ.

На одном из этажей торгового центра впервые в истории открылся каток. Правда, здесь не настоящий лед, и даже не искусственный, а специальный пластик, однако отдыхающих в первый календарный день зимы горожан это не смущает. Покататься на коньках уже пришли первые посетители.