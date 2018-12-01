В Петербурге открыли «горячую линию» по уборке дорог от снега
Сегодня, в первый календарный день зимы, в Петербурге начала свою работу «горячая» линия по вопросам очистки улиц города от снега. И хоть самого снега пока что немного, коммунальные службы приведены в режим полной готовности.
- Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Всего уборкой городских дорог в Северной столице занимаются восемь предприятий , за которыми закреплены отдельные районы города. К ним горожане также могут обращаться напрямую, но сделать это можно лишь в рабочее время.
Впрочем, в ближайшее время усиленная работа коммунальным службам не грозит, ведь больших снегопадов синоптики пока не прогнозируют. Да и вообще неизвестно, встретит ли новогодние праздники Петербург со снегом, или горожане увидят 1 января за окном все тот же серый асфальт.