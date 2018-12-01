2018-12-01T19:12:31+03:00
Общество

В Петербурге открыли «горячую линию» по уборке дорог от снега

В комитете по благоустройству пообещали круглосуточно принимать обращения от граждан
Петр КИБЕР
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В Петербурге открыли «горячую линию» по уборке дорог от снега.В Петербурге открыли «горячую линию» по уборке дорог от снега.Фото: Екатерина САРДАКОВА
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Сегодня, в первый календарный день зимы, в Петербурге начала свою работу «горячая» линия по вопросам очистки улиц города от снега. И хоть самого снега пока что немного, коммунальные службы приведены в режим полной готовности.

- Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Всего уборкой городских дорог в Северной столице занимаются восемь предприятий , за которыми закреплены отдельные районы города. К ним горожане также могут обращаться напрямую, но сделать это можно лишь в рабочее время.

Впрочем, в ближайшее время усиленная работа коммунальным службам не грозит, ведь больших снегопадов синоптики пока не прогнозируют. Да и вообще неизвестно, встретит ли новогодние праздники Петербург со снегом, или горожане увидят 1 января за окном все тот же серый асфальт.

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