2018-12-01T19:57:02+03:00
Звезды

Проект нового Музея блокады стал лучшим на международном архитектурном фестивале

Концепция, разработанная петербургской «Студией 44», получила первую премию в номинации «Культура»
Петр КИБЕР
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Проект нового Музея блокады стал лучшим на международном архитектурном фестивале.Проект нового Музея блокады стал лучшим на международном архитектурном фестивале.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Проект Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который создали в петербургской «Студии 44», стал обладателем первой премии в номинации «Культура на прошедшем в Голландии Всемирном архитектурном фестивале.

- Конкурентами Музея блокады были 16 работ из Австралии, Великобритании, Китая, Норвегии, попавших в шорт-лист конкурса, - сообщается на сайте «Студии 44».

Напомним, что проект, разработанный бывшим главным архитектором Петербурга Никитой Явейном предварительно был выбран и властями города для реализации. Возвести мемориальный комплекс на Смольной набережной должны были к 75-летнему юбилею снятия блокады в январе 2019 года, однако пока на месте будущего музея стоит только закладной камень.

Были вопросы и к месту будущего комплекса. Многие блокадники хотели оставить музей в Соляном переулке, но там слишком мало выставочных площадей, другие ратовали за Московский парк Победы. Но судя, по всему, строить будут рядом со Смольным. Город объявил официальный конкурс на проектирование музея. Однако сроки реализации проекта пока не называются.

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