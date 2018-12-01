2018-12-01T20:15:00+03:00
Общество

Прогноз погоды на 2 декабря в Петербурге: В ночь на воскресенье ударит мороз, а днем пойдет снег

Синоптики обещают горожанам прохладное, но солнечное начало зимы
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды на 2 декабря в Петербурге: В ночь на воскресенье ударит мороз, а днем пойдет снег.Прогноз погоды на 2 декабря в Петербурге: В ночь на воскресенье ударит мороз, а днем пойдет снег.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередной приход календарной зимы Северная столицы встречает без снега. Пусть на Неве и образовался ледоход, однако улицы города по-прежнему печалят чернотой асфальта. Впрочем, уже в воскресенье ситуация может измениться. 2 декабря синоптики обещают горожанам снег и мороз.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура воздуха опустится до минус 7 градусов, а днем составит 4-6 ниже ноля. В ночное и утреннее время возможен снегопад. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Атмосферное давление понизится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

И традиционно, при заморозках на дорогах образуется гололедица, поэтому водителям не стоит превышать скоростной режим, даже если на машине стоят зимние шины.

Впрочем, морозы продлятся недолго. Уже в понедельник температура поднимется до -1...-3 градусов, а во вторник термометры и вовсе покажут плюсовые отметки.

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