Контрольно-счетная палата Петербурга проверит администрацию Петроградского района

СЕГОДНЯ 20:50 2018-12-01T20:50:34+03:00

В самой КСП причин прихода « в гости» не называют и заверяют, что инспекция плановая

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Даже если у тебя все в порядке, то проверка – это все равно неприятно. Впрочем, муниципальным структурам от этой процедуры увильнуть не удастся, ведь инспектора должны проверить, куда уходят бюджетные средства.

- Контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) в ближайшее время проверит администрацию Петроградского района, - пишет «Мойка 78».

Ревизоры нагрянут к районным чиновникам утром 3 декабря. Тогда же станут известны все подробности будущей инспекции. Впрочем, в КСП заверяют, что ситуация плановая и никаких причин для экстренного визита у них не было.

Напомним, что ранее стало известно о масштабной проверке «Горэлектротранса», где работники счетной палаты будут изучать законность расходования потраченных на госзакупки средств, а также городской Центр по борьбе со СПИДом. Все инспекции будут длительными и продлятся не один месяц.