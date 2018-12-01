2018-12-01T20:50:34+03:00
Общество

Контрольно-счетная палата Петербурга проверит администрацию Петроградского района

В самой КСП причин прихода « в гости» не называют и заверяют, что инспекция плановая
Петр КИБЕР
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Контрольно-счетная палата Петербурга проверит администрацию Петроградского района.Контрольно-счетная палата Петербурга проверит администрацию Петроградского района.Фото: Илья СМИРНОВ
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Даже если у тебя все в порядке, то проверка – это все равно неприятно. Впрочем, муниципальным структурам от этой процедуры увильнуть не удастся, ведь инспектора должны проверить, куда уходят бюджетные средства.

- Контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) в ближайшее время проверит администрацию Петроградского района, - пишет «Мойка 78».

Ревизоры нагрянут к районным чиновникам утром 3 декабря. Тогда же станут известны все подробности будущей инспекции. Впрочем, в КСП заверяют, что ситуация плановая и никаких причин для экстренного визита у них не было.

Напомним, что ранее стало известно о масштабной проверке «Горэлектротранса», где работники счетной палаты будут изучать законность расходования потраченных на госзакупки средств, а также городской Центр по борьбе со СПИДом. Все инспекции будут длительными и продлятся не один месяц.

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