Контрольно-счетная палата Петербурга проверит администрацию Петроградского района
Даже если у тебя все в порядке, то проверка – это все равно неприятно. Впрочем, муниципальным структурам от этой процедуры увильнуть не удастся, ведь инспектора должны проверить, куда уходят бюджетные средства.
- Контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) в ближайшее время проверит администрацию Петроградского района, - пишет «Мойка 78».
Ревизоры нагрянут к районным чиновникам утром 3 декабря. Тогда же станут известны все подробности будущей инспекции. Впрочем, в КСП заверяют, что ситуация плановая и никаких причин для экстренного визита у них не было.
Напомним, что ранее стало известно о масштабной проверке «Горэлектротранса», где работники счетной палаты будут изучать законность расходования потраченных на госзакупки средств, а также городской Центр по борьбе со СПИДом. Все инспекции будут длительными и продлятся не один месяц.