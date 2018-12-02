В Москве задержали парочку, которая связала и зарубила человека под Петербургом

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-02T09:31:42+03:00

Злодеи, убившие мужчину в середине ноября в городе Ломоносов, решили скрыться от наказания в столице. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Мужчину и женщину, подозреваемых в жестоком убийстве, задержали в Москве. Злодеи, убившие мужчину в середине ноября в городе Ломоносов, решили скрыться от наказания в столице. Но им это не удалось.

История, которую сообщает пресс-служба УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, произошла еще 13 ноября. 34-летняя дама, ее 39-летний друг и 51-летний бывший любовник, отдыхали за распитием спиртного. В какой-то момент 39-летний кавалер воспылал любовью к подруге и приревновал ее к бывшему. Между мужчинами возникла ссора.

- После этого гражданин, совместно с 34-летней гражданкой, связали мужчину электрическим проводом и нанесли топором и ножом множественные колото-резаные ранения, в результате которых он скончался, - сообщают оперативники.

Убийцы не только сбежали с места убийства, но и обокрали погибшего. Сейчас парочка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство.