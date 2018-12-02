2018-12-02T10:14:47+03:00
Происшествия

В Петербурге мошенница отобрала у 87-летнего деда больше миллиона рублей

Она забрала у пенсионера рубли, доллары и евро
Алла МЕХОНЦЕВА
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В Санкт-Петербурге мошенница обманула дедушку. Вчера, 1 декабря, в полицию города обратился 87-летний местный житель. Он рассказал, что к нему пришла некая женщина лет 40, которая заявила о новой денежной реформе. Чтобы «сэкономить» время и силы пожилого петербуржца, обманщица предложила ему поменять «кровные» на новые деньги прямо сейчас. Пенсионер согласился, о чем впоследствии пожалел.

- Неизвестная женщина завладела деньгами в сумме 797 000 рублей, 5 700 долларов США, 2 000 евро, - пояснили в полиции. – общий ущерб составил 1 327 721 рублей.

По данному факту проводится поверка, уголовное дело пока не возбуждено.

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