2018-12-02T12:18:51+03:00
Общество

В Петербург пришли снегопады

Синоптики предупреждают о метелях в начале декабря
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Облачную и снежную погоду прогнозируют Санкт-Петербургу синоптики в это воскресенье, 2 декабря. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с приходом зимы на город опустится снегопад.

Второй день зимы обещает быть морозным. Столбик термометра днем в Санкт-Петербурге не поднимется выше -4 градусов Цельсия, а в области синоптики прогнозируют вовсе -10 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

Кстати, небольшой снегопад ожидается и завтра, 3 декабря. По прогнозам метеорологов, снег будет пролетать утром и днем. А столбик термометра не покажет отметку ниже -6 градусов Цельсия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге открыли «горячую линию» по уборке дорог от снега

В комитете по благоустройству пообещали круглосуточно принимать обращения от граждан (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге накрыли притон с азиатскими проститутками
В Кронштадте открылся крупнейший в мире музей субмарин
В Эрмитаже покажут уникальные рукописи
В ДТП на проспекте Королева погибла пассажирка такси
В Петербурге мошенница отобрала у 87-летнего деда больше миллиона рублей
В Москве задержали парочку, которая связала и зарубила человека под Петербургом
Контрольно-счетная палата Петербурга проверит администрацию Петроградского района
Прогноз погоды на 2 декабря в Петербурге: В ночь на воскресенье ударит мороз, а днем пойдет снег
Проект нового Музея блокады стал лучшим на международном архитектурном фестивале
В Петербурге открыли «горячую линию» по уборке дорог от снега
В центре Петербурга включили новогоднюю иллюминацию, а в ДЛТ впервые открылся каток
Александр Беглов приехал с проверкой в новую школу Невского района, которую не могут ввести в строй с сентября
Над Кронштадтом вертолет опять нес на тросе истребитель
На Товарищеском проспекте в Петербурге из окна выпал подросток
При пожаре на проспекте Стачек погибла пенсионерка
Беглов поздравил кадетский корпус Следкома с вручением знамени
В Петербурге ищут мирмикипера – специалиста, смотрящего за муравьями
«Зенит» вошел в пять самых посещаемых клубов Лиги Европы
В Купчино нашли 15-летнего подростка с сотрясением мозга и в алкогольной коме
Имя Петра Первого стало победителем в голосовании за новое название Пулково
Дзюба устроил спарринг с бойцом UFC Волковым
Вице-губернатор Петербурга Кириллов примет участие в жеребьевке чемпионата Европы по футболу-2020
Матвиенко приняла участие в заседании попечительского совета Центра имени Алмазова
На Канонерском острове появилась скульптура страдающей от нехватки солнца анорексички