В Петербург пришли снегопады
Облачную и снежную погоду прогнозируют Санкт-Петербургу синоптики в это воскресенье, 2 декабря. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с приходом зимы на город опустится снегопад.
Второй день зимы обещает быть морозным. Столбик термометра днем в Санкт-Петербурге не поднимется выше -4 градусов Цельсия, а в области синоптики прогнозируют вовсе -10 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, 4 м/с.
Кстати, небольшой снегопад ожидается и завтра, 3 декабря. По прогнозам метеорологов, снег будет пролетать утром и днем. А столбик термометра не покажет отметку ниже -6 градусов Цельсия.
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