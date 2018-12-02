2018-12-02T12:22:03+03:00
Происшествия

В ДТП на проспекте Королева погибла пассажирка такси

А один из участников аварии сбежал с места аварии
Алла МЕХОНЦЕВА
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В ДТП погибла девушка. а один из участников аварии сбежалВ ДТП погибла девушка. а один из участников аварии сбежалФото: Василий ХОДАРЕВ
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Смертельное ДТП произошло ночью 2 декабря в Санкт-Петербурге. Машина такси, которая везла молодую девушку, попало в аварию. В итоге пассажирка погибла, а за жизнь водителя борются врачи. Первые сообщения об аварии появились в социальных сетях. Очевидцы писали, что основной удар пришелся на пассажирскую дверь и больше всего в столкновении пострадала именно девушка.

В отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пояснили: ДТП случилось около 4 часов утра. Автомашины «Форд» и «Тойота» столкнулись на пересечении проспектов Сизова и Королева. Водитель «Тойоты» с места аварии сбежал, сейчас ведутся его поиски.

Кто стал виновником аварии – пока неясно.

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