В Эрмитаже покажут уникальные рукописи

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-02T12:32:10+03:00

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В Государственном Эрмитаже открылась новая выставка. Экспозиция «Кисть и калам», приуроченная к 200-летию Азиатского музея, познакомит посетителей с уникальными рукописями, которые в своей время породили целые научные дисциплины.

- Это также память о собирателях разного типа – это и консулы, и книжно-кабинетные собиратели, и путешественники, и многие другие – целая толпа исследователей. Сегодня у нас большой праздник, праздник Востока и нашей петербургской академической науки, - отметил на открытии экспозиции директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Выставку можно увидеть в залах 3-го этажа Зимнего дворца. Всего «Кисть и калам» насчитывает порядка 200 экспонатов. На выставке можно увидеть предметы, которые имеют прямое отношение к изготовлению и чтению книги, а также иконы, кресты, предметы одежды и даже монеты, которыми расплачивались во времена создания этих рукописей.