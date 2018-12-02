2018-12-02T14:14:07+03:00
Общество

В Кронштадте открылся крупнейший в мире музей субмарин

Экспозиция находится под открытым небом
Алла МЕХОНЦЕВА
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Крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов открылся в Санкт-Петербурге. Коллекция представлена под открытым небом на пристани у Петровского парка Кронштадта и работает в выходные дни. Посетить ее может любой желающий.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, экспозиция начала формироваться ещё в прошлом году.

- Сегодня в экспозиции музея представлены два сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижную рекомпрессионную водолазную станцию ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст», - рассказывают в ведомстве.

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