В Петербурге накрыли притон с азиатскими проститутками

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-02T15:24:38+03:00

В квартире задержали пятерых женщин и их охранника

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Полицейские Петербурга обнаружили притон с проститутками в одной из квартир дома на Бухарестской улице. Как сообщает пресс-служба городского МВД, в момент появления полицейских в помещении находились шесть граждан, причастных к деятельности притона.

- Пять женщин из среднеазиатского государства предоставляли сексуальные услуги за денежное вознаграждение, а также мужчина, исполняющий функции охранника, - пояснили в ведомстве.

Все они доставлены в полицию. На них составлены протоколы по нескольким статьям, в числе которых «занятие проституцией» и «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России».