В Петербурге накрыли притон с азиатскими проститутками
Полицейские Петербурга обнаружили притон с проститутками в одной из квартир дома на Бухарестской улице. Как сообщает пресс-служба городского МВД, в момент появления полицейских в помещении находились шесть граждан, причастных к деятельности притона.
- Пять женщин из среднеазиатского государства предоставляли сексуальные услуги за денежное вознаграждение, а также мужчина, исполняющий функции охранника, - пояснили в ведомстве.
Все они доставлены в полицию. На них составлены протоколы по нескольким статьям, в числе которых «занятие проституцией» и «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России».