Две девушки пострадали в аварии на трассе "Кола"

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-02T17:01:52+03:00

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На 123 километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Ленобласти, инцидент на трассе произошел 2 декабря в 13.15.

ДТП произошло с участием кроссовера «Хендай» и иномаркой «Киа». Водитель первого авто, 62-летний мужчина, попытался развернуться на трассе, но неудачно. На скорости он столкнулся с иномаркой, которой управляла 28-летняя девушка.

В итоге водитель легковушки и ее 24-летняя пассажирка в больнице с серьезными травмами. Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудниками дорожных служб.