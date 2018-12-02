Две девушки пострадали в аварии на трассе "Кола"
Обе находятся в больнице
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На 123 километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Ленобласти, инцидент на трассе произошел 2 декабря в 13.15.
ДТП произошло с участием кроссовера «Хендай» и иномаркой «Киа». Водитель первого авто, 62-летний мужчина, попытался развернуться на трассе, но неудачно. На скорости он столкнулся с иномаркой, которой управляла 28-летняя девушка.
В итоге водитель легковушки и ее 24-летняя пассажирка в больнице с серьезными травмами. Обстоятельства аварии сейчас выясняются сотрудниками дорожных служб.