Неделя в Петербурге начнется со снегопада и гололеда

СЕГОДНЯ 18:47 2018-12-02T18:47:14+03:00

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Неделя в Петербурге начнется с сильнейшего ветра и снегопада. Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 3 декабря, в Северной столице ветер разойдется до 12 м/с.

Средняя температура воздуха будет варьироваться от -3 до -1 градуса Цельсия. Ночью будет холоднее: столбик термометра опустится до отметки в -8 градусов. Однако накроет Петербург и другая опасность – гололед. Сотрудники МЧС предупреждают, что дороги региона и города покроет лед и особую внимательность следует проявить автолюбителям.

Не надо забывать и сильном ветре. Петербуржцам рекомендуют убрать вещи с балконов и обходить шаткие конструкции на улице.

Кстати, эта зима, по прогнозам синоптиков, не станет бить рекорды и пугать обилием снега или сильными морозами.