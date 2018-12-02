ГИБДД ищет водителя, который сбежал с места смертельной аварии

СЕГОДНЯ 19:38 2018-12-02T19:38:47+03:00

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Следователи Петербурга разыскивают водителя, который скрылся с места смертельной аварии. 27-летний Антон Дяченко проживает в Северной столице и в данный момент на его поимку брошены все силы.

ДТП, в которое попал Дяченко и в котором погиб человек, произошло около 4 утра 2 декабря. Автомашины «Форд» и «Тойота» столкнулись на пересечении проспектов Сизова и Королева. «Форд» был машиной такси, услугами которого решила воспользоваться молодая петербурженка. Но до места назначения такси не добралось. Пассажирка погибла, а водитель находится в больнице в тяжелейшем состоянии.

Согласно ориентировке, водитель «Тойоты» Дяченко высокого роста (185-190 см), с короткими светлыми волосами, бородой. Носит линзы или очки. Тех, кто знает о местонахождении нарушителя, просят обратиться в полицию.