Аэропорт Пулково ввел ограничения на повторный подъезд к терминалу

СЕГОДНЯ 20:17 2018-12-02T20:17:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 декабря в аэропорту Пулково изменилась система въезда на привокзальную площадь – к терминалу. Теперь после первого выезда из зоны отправления и прибытия повторный бесплатный въезд будет возможен только через 30 минут. Тариф за въезд в указанную зону до истечения 30-минутного ограничения составит 700 рублей.

Таким образом, автомобилисты по-прежнему смогут бесплатно находиться у терминала в пределах 15 минут для посадки и высадки пассажиров, но второй раз заехать в эту зону бесплатно смогут только через полчаса.

- Ограничение времени бесплатного повторного въезда на привокзальную площадь направлено на борьбу с нарушителями правил пребывания в аэропорту, - объяснили заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ВВСС Денис Павшинский. - Сейчас зона у терминала переполнена такси, которые, несмотря на запрещающие знаки, паркуются по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, такие машины мешают остальным автомобилистам посадке-высадке, провоцируют заторы и ДТП в пиковые периоды.

В непосредственной близости от терминала располагаются круглосуточные краткосрочные парковки P2 и P3. Минимальный тариф в указанных зонах составляет 150 рублей за первые 30 минут, первый час стоит 250 рублей, каждый последующий час – 200 рублей. Кроме того, в Пулково оборудована бесплатная краткосрочная парковка для встречающих в трех минутах езды от терминала.