В Петербурге пенсионера, который "заминировал" полицейские участки, отправили в психушку
72-летнего пенсионера из Петербурга отправили в психушку после того, как он «заминировал» два полицейских участка. Жертвами стали отделения в Василеостровском и Выборгском районах.
Пожилой мужчина заявил, что теракт должны были совершить люди с поясами смертников. А информация о готовящемся взрыве ему пришла от Всевышнего.
Несмотря на то, что звонок был анонимным, следователи не стали его пропускать. А наведались к звонящему. Параллельно взрывотехники осмотрели здания Управлений МВД. Информация о взрывах не подтвердилась. Зато пенсионера отдали врачам. Оказалось, что он давно состоит на учете у психиатра, сообщили в АН «Оперативное прикрытие».