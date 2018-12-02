2018-12-02T20:45:25+03:00
Происшествия

В Петербурге пенсионера, который "заминировал" полицейские участки, отправили в психушку

Но сообщения о теракте все равно проверили
Алла МЕХОНЦЕВА
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72-летнего пенсионера из Петербурга отправили в психушку после того, как он «заминировал» два полицейских участка. Жертвами стали отделения в Василеостровском и Выборгском районах.

Пожилой мужчина заявил, что теракт должны были совершить люди с поясами смертников. А информация о готовящемся взрыве ему пришла от Всевышнего.

Несмотря на то, что звонок был анонимным, следователи не стали его пропускать. А наведались к звонящему. Параллельно взрывотехники осмотрели здания Управлений МВД. Информация о взрывах не подтвердилась. Зато пенсионера отдали врачам. Оказалось, что он давно состоит на учете у психиатра, сообщили в АН «Оперативное прикрытие».

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