После аварии на КАД пострадавшую женщину пришлось доставлять в больницу вертолетом

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-03T07:54:14+03:00

После аварии на КАД пострадавшего увезли в больницу вертолетом. Фото: vk.com/spb_today

ДТП случилось у съезда с кольцевой автодороги на Ломоносов

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Метель и заснеженная трасса стали причинами серьезной аварии, произошедшей вечером 2 декабря на Кольцевой автодороге Петербурга. Неподалеку от съезда на Ломоносов в отбойник трассы влетел «Лифан» Находившаяся за рулем 33-летняя женщина пострадала не сильно, а вот ее 54-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии в больницу доставили вертолетом.

- У женщины диагностирован перелом костей черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, закрытые травмы груди и живота, состояние травматического шока I-II степени, - сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» «ВКонтакте».

Раненную отвезли в институт НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где есть посадочная площадка для винтокрылых машин. Сейчас за жизнь пациентки борются врачи клиники.

По факту аварии с тяжелыми последствиями, ГИБДД начала проверку.