После аварии на КАД пострадавшую женщину пришлось доставлять в больницу вертолетом
Метель и заснеженная трасса стали причинами серьезной аварии, произошедшей вечером 2 декабря на Кольцевой автодороге Петербурга. Неподалеку от съезда на Ломоносов в отбойник трассы влетел «Лифан» Находившаяся за рулем 33-летняя женщина пострадала не сильно, а вот ее 54-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии в больницу доставили вертолетом.
- У женщины диагностирован перелом костей черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, закрытые травмы груди и живота, состояние травматического шока I-II степени, - сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» «ВКонтакте».
Раненную отвезли в институт НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где есть посадочная площадка для винтокрылых машин. Сейчас за жизнь пациентки борются врачи клиники.
По факту аварии с тяжелыми последствиями, ГИБДД начала проверку.