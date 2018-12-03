СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-03T08:12:12+03:00

Прогноз погоды на 3 декабря в Петербурге: Снежно, но не холодно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Снег, которого петербуржцы так долго ждали, наконец пришел. Погода, словно подстраиваясь под календарь, вместе с первыми днями зимы подарила городу белое и пушистое покрывало. А утром в понедельник на улице можно было наблюдать настоящую метель.

-3 декабря в Петербурге будет идти небольшой снег. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура днем составит от 1 до 3 градусов ниже ноля. Атмосферное давление понизится,- сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, с «небольшим» снегопадом синоптики немного не угадали, ведь в некоторых районах города стихия разошлась не на шутку. Это сильно осложнило обстановку на дорогах. Даже в ранние утренние часы, когда машин еще мало, в Петербурге уже наблюдались небольшие заторы, и случилось несколько ДТП.

А гололед на дорогах, о котором говорили метеорологи, превратился в настоящий снежный каток, на котором скользят и буксуют колеса. Если метель не прекратится, то днем в Петербурге можно ждать серьезных пробок.